Вся правда про OZON: плюсы, минусы, лайфхаки, бонусная программа
Подробный разбор плюсов и минусов.
Всем привет, на Ozon можно купить всё, что угодно. Но стоит ли это делать? Что с ценами, возвратом и доставкой? А скидки или бонусы есть? Все ответы в нашем материале. Поехали!
Начнём с цен. Они не самые низкие, но и не выше, чем в физических магазинах. Не забывает Озон и про хорошие скидки. Ещё неплохо можно сэкономить последнюю экземпляр вещи/товара.
Оригинальные ли товары? Безусловно, всё Ростест (ЕАС), если требует сертификация.
Доставка всегда быстрая. Есть даже сервис с говорящим названием Express. В зоне действия Экспресс-доставки покупки можно получить уже через час. Самое главное, что это бесплатно. А набрать для доставки нужно всего на 999 руб. Наглядную карту прикрепил ниже.
А как с возвратом? Очень просто: приносите в тот же пункт выдачи и тратите 5 минут на возврат товара и получение средств назад. А вот при выдаче через постомат иногда приходится отправлять товар обратно по почте. В отделении связи ни за что платить не придётся, но вот возврат товара происходит в другой регион России и занимает 3-5 дней. Свои деньги раньше доставки возвратного товара на склад вы не увидите. Так что имейте в виду, что товары для примерки или те, в которых вы сомневаетесь, лучше забирать в пункте выдачи.
Оплата. Вариантов куча: онлайн, наличными/картой при получении или курьеру. Важно: для получения в постомате всегда требуется полная предоплата. Но самое интересное – это собственная рассрочка (до 6 мес). В личном кабинете настраиваете лимит (до 300 тыс руб), на который можно набрать товаров. Важно: необходимы предварительные действия, просто следуйте инструкциям.
Бонусы. Их, считайте, что и нет -за каждую покупку не начисляют.
Но у вас есть несколько вариантов для получения баллов (1 балл = 1 руб):
- Ввести кодовое слово при регистрации.
- Учавствовать в особых акциях с промокодом. При выполнении определённых условий начисляются бонусы. Например: купить не менее трёх товаров для дома и не менее, чем на 3000 руб, чтобы получить 500 баллов на счёт.
- Стать участником реферальной системы Озон. Да, есть даже такая. Привлекаем людей, даём им своё кодовое слово, которое они вводят при регистрации. А вы получаете баллы за каждого приведённого и небольшой процент за каждый их заказ (от определённой суммы).
- Завести платёжную карту Ozon.Card и получать проценты с каждой покупки.
- Ещё дарят баллы на день Рождения, при споре со службой поддержки или если вы давно ничего не заказывали и так далее.
Лайфхак: если вы выполнили все условия по покупке с промокодом, а баллы так и не пришли. То нужно звонить/писать в поддержку. Если всё окей, то бонусный счёт сразу пополнят. А если вы где-то не дожали, то вам всё равно начислят баллы. Ведь клиенты важнее, даже если они немного напутали.
Ещё можно заказать товары из зарубежья через Озон. Он вроде посредника, получается. Ниже я прикреплю картинку с главными условиями. Но нужно понимать, что таможенную пошлину придётся платить вам, если потребуется. Вы можете отказать от этой траты, тогда товар отправится обратно за границу, а вы получите деньги назад.
На главной странице сайта/приложения можно увидеть множество акций. Их вообще полезно просматривать, чтобы не пропустить какое-то ну очень выгодное предложение. А вот дорогостоящие товары или недешёвые вещи лучше всего добавить в избранное и ждать снижения цены. Но не перестарайтесь, а то ничего не останется.
Кстати, мы уже писали о плюсах, минусах и лайфхаках магазина Hoff. Рекомендую к прочтению, действительно очень полезно.
Вывод. Покупать на Озоне выгодно и удобно, но есть и минусы: за бонусы приходится побороться, а возврат через Почту России – это долго и неудобно. Но плюсов гораздо больше: выгодно, доставка быстрая и бесплатная (или недорогая, если берёте на слишком малую сумму), качество товаров гарантировано. Всем лайк!
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