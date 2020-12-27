Вся правда про OZON: плюсы, минусы, лайфхаки, бонусная программа

Подробный разбор плюсов и минусов.

Всем привет, на Ozon можно купить всё, что угодно. Но стоит ли это делать? Что с ценами, возвратом и доставкой? А скидки или бонусы есть? Все ответы в нашем материале. Поехали!

Начнём с цен. Они не самые низкие, но и не выше, чем в физических магазинах. Не забывает Озон и про хорошие скидки. Ещё неплохо можно сэкономить последнюю экземпляр вещи/товара.

Оригинальные ли товары? Безусловно, всё Ростест (ЕАС), если требует сертификация.

Доставка всегда быстрая. Есть даже сервис с говорящим названием Express. В зоне действия Экспресс-доставки покупки можно получить уже через час. Самое главное, что это бесплатно. А набрать для доставки нужно всего на 999 руб. Наглядную карту прикрепил ниже.

А как с возвратом? Очень просто: приносите в тот же пункт выдачи и тратите 5 минут на возврат товара и получение средств назад. А вот при выдаче через постомат иногда приходится отправлять товар обратно по почте. В отделении связи ни за что платить не придётся, но вот возврат товара происходит в другой регион России и занимает 3-5 дней. Свои деньги раньше доставки возвратного товара на склад вы не увидите. Так что имейте в виду, что товары для примерки или те, в которых вы сомневаетесь, лучше забирать в пункте выдачи.

Оплата. Вариантов куча: онлайн, наличными/картой при получении или курьеру. Важно: для получения в постомате всегда требуется полная предоплата. Но самое интересное – это собственная рассрочка (до 6 мес). В личном кабинете настраиваете лимит (до 300 тыс руб), на который можно набрать товаров. Важно: необходимы предварительные действия, просто следуйте инструкциям.

Бонусы. Их, считайте, что и нет -за каждую покупку не начисляют.

Но у вас есть несколько вариантов для получения баллов (1 балл = 1 руб):

Ввести кодовое слово при регистрации.

при регистрации. Учавствовать в особых акциях с промокодом. При выполнении определённых условий начисляются бонусы. Например : купить не менее трёх товаров для дома и не менее, чем на 3000 руб, чтобы получить 500 баллов на счёт.

с промокодом. При выполнении определённых условий начисляются бонусы. : купить не менее трёх товаров для дома и не менее, чем на 3000 руб, чтобы получить 500 баллов на счёт. Стать участником реферальной системы Озон. Да, есть даже такая. Привлекаем людей, даём им своё кодовое слово, которое они вводят при регистрации. А вы получаете баллы за каждого приведённого и небольшой процент за каждый их заказ (от определённой суммы).

Озон. Да, есть даже такая. Привлекаем людей, даём им своё кодовое слово, которое они вводят при регистрации. А вы получаете баллы за каждого приведённого и небольшой процент за каждый их заказ (от определённой суммы). Завести платёжную карту Ozon.Card и получать проценты с каждой покупки.

и получать проценты с каждой покупки. Ещё дарят баллы на день Рождения, при споре со службой поддержки или если вы давно ничего не заказывали и так далее.

Лайфхак: если вы выполнили все условия по покупке с промокодом, а баллы так и не пришли. То нужно звонить/писать в поддержку. Если всё окей, то бонусный счёт сразу пополнят. А если вы где-то не дожали, то вам всё равно начислят баллы. Ведь клиенты важнее, даже если они немного напутали.

Ещё можно заказать товары из зарубежья через Озон. Он вроде посредника, получается. Ниже я прикреплю картинку с главными условиями. Но нужно понимать, что таможенную пошлину придётся платить вам, если потребуется. Вы можете отказать от этой траты, тогда товар отправится обратно за границу, а вы получите деньги назад.

На главной странице сайта/приложения можно увидеть множество акций. Их вообще полезно просматривать, чтобы не пропустить какое-то ну очень выгодное предложение. А вот дорогостоящие товары или недешёвые вещи лучше всего добавить в избранное и ждать снижения цены. Но не перестарайтесь, а то ничего не останется.

Кстати, мы уже писали о плюсах, минусах и лайфхаках магазина Hoff. Рекомендую к прочтению, действительно очень полезно.

Вывод. Покупать на Озоне выгодно и удобно, но есть и минусы: за бонусы приходится побороться, а возврат через Почту России – это долго и неудобно. Но плюсов гораздо больше: выгодно, доставка быстрая и бесплатная (или недорогая, если берёте на слишком малую сумму), качество товаров гарантировано. Всем лайк!

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