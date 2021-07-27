Всё, Apple прекратила подписывать iOS 14.6 — откат невозможен
С iOS 14.6 покончено.
Откат на iOS 14.6 более невозможен. Купертиновцы прекратили подписывать эту версию операционной системы для айфонов. Так что, если по каким-то причинам она вам нравится, то рекомендуем на ней и остаться. Апдейт до iOS 14.7.1 и простой iOS 14.7 закрое путь обратно раз и навсегда.
Напомним, что главным нововведением iOS 14.7 стала поддержка фирменного магнитного пауэрбанка MagSafe, а в iOS 14.7.1 была исправлена неприятная ошибка, блокировавшая автоматическое открытие смарт-часов Apple Watch Series в связке с айфоном с Touch ID.
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