Всё! Apple прекратила продавать iPhone и другую технику в России на своем сайте — временно?

Ответить не можем.

На официальном сайте Apple прямо сейчас у вас не получится приобрести iPhone и любой другой девайс. Будем надеяться, что это временно. Предполагаем, что приостановка продаж связана с пересчетом цен в связи с изменением курса рубля по отношению к доллару.

Очевидно, уже завтра мы увидим новые цены. Морально готовимся к существенному повышению стоимости. 30%? Возможно.

Такие дела…

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