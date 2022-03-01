Всё! Apple прекратила продавать iPhone и другую технику в России на своем сайте — временно?
Ответить не можем.
На официальном сайте Apple прямо сейчас у вас не получится приобрести iPhone и любой другой девайс. Будем надеяться, что это временно. Предполагаем, что приостановка продаж связана с пересчетом цен в связи с изменением курса рубля по отношению к доллару.
Очевидно, уже завтра мы увидим новые цены. Морально готовимся к существенному повышению стоимости. 30%? Возможно.
Такие дела…
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