Всё, что вы хотели знать о MagSafe

Что представляет из себя новая технология зарядки Apple.

Вместе с новыми моделями iPhone 12, которые компания Apple представила в сентябре, купертиновцы так же возродили MagSafe – технологию, которая когда-то использовалась для отсоединяемых магнитных зарядных кабелей MacBook. Но если новый MagSafe хоть и по-прежнему относится к аксессуарам на магнитной основе, то теперь он предназначен исключительно для iPhone. Мы подробно рассказать вам о том, как функционирует это зарядное устройство.

Как работает MagSafe

MagSafe использует кольцо магнитов в моделях iPhone 12 для подключения к аксессуарам, которые также имеют встроенные магниты. Так, например, зарядное устройство MagSafe крепится прямо к задней части iPhone, как магнит на холодильник.Конструкция магнитного кольца позволяет моделям iPhone 12 быть совместимыми с целым рядом аксессуаров, в которых используются магниты, от зарядных устройств до креплений и футляров.

Как достичь скорости заряда 15 Вт с MagSafe

Для достижения скорости зарядки 15 Вт требуется адаптер питания Apple на 20 Вт или другое подходящее зарядное устройство 20 Вт + PD 3.0. Тестирование с помощью зарядного устройства для iPad предыдущего поколения на 18 Вт и зарядного устройства для MacBook Pro на 96 Вт доказало, что эти адаптеры питания не позволяют зарядному устройству MagSafe достичь максимальной мощности в 15 Вт.

То же самое касается многих существующих адаптеров питания сторонних производителей, которые также не имеют надлежащего профиля зарядки. Однако новые зарядные устройства от сторонних компаний могут включать в себя поддержку зарядного устройства MagSafe, и тестирование показывает, что для обеспечения скорости зарядки 15 Вт зарядное устройство MagSafe должно поддерживать Power Delivery 3.0 при 9 В, 2,22 А.

Скорость зарядки MagSafe

Зарядное устройство MagSafe способно зарядить iPhone 12 с нуля до 50 процентов в течении часа. Это в два раза медленнее, чем зарядка с помощью кабеля Lightning и адаптера питания 20 Вт USB-C.

Зарядка с помощью MagSafe происходит быстрее, чем зарядка с помощью зарядного устройства на основе Qi, максимальная мощность которого составляет 7,5 Вт, но для самой быстрой зарядки вам все равно понадобится проводное зарядное устройство с кабелем Lightning – USB-C.

Использование зарядного устройства MagSafe со старыми iPhone

Использование зарядного устройства MagSafe со старыми iPhone возможно, но не рекомендуется, поскольку зарядка происходит медленнее, чем с зарядными устройствами на базе Qi 7,5 Вт. Зарядка с помощью устройства MagSafe ограничена примерно 5 Вт при сопряжении со старыми устройствами, а при тестировании зарядное устройство MagSafe оказалось медленнее, чем при использовании обычного старого зарядного устройства Qi.

Что нельзя делать с MagSafe

Не кладите одноразовые карты (например, гостиничные) рядом с магнитом зарядного устройства.

Не кладите кредитные карты, значки безопасности, паспорта или брелки для ключей между iPhone и зарядным устройством MagSafe, поскольку магнитные полосы и чипы RFID могут быть повреждены.

Не заряжайте кардхолдер MagSafe на iPhone (чехлы можно не снимать).

Apple предупреждает, что при использовании зарядного устройства MagSafe оно может оставить отпечаток на кожаных чехлах, разработанных для iPhone 12. Согласно сообщениям пользователей, MagSafe так же оставляет следы и на силиконовых аксессуарах.

Чистка зарядного устройства MagSafe

Apple рекомендует чистить зарядное устройство MagSafe мягкой тканью без ворса. Следует избегать использования абразивных чистящих салфеток. Apple не рекомендует чрезмерно протирать зарядное устройство, так как это может повредить его.

Зарядные устройства MagSafe можно дезинфицировать салфеткой из 70-процентного изопропилового спирта или дезинфицирующей салфеткой Clorox, главное следить за тем, чтобы влага не попала ни в какие отверстия.

А вы уже пользовались MagSafe?

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