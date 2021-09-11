Всё, iPod 5 с 16 ГБ флеш-памяти официально признан устаревшим

Старенький и больше не удаленький.

Компания Apple внесла iPod 5-го поколения с 16 ГБ флеш-памяти в список устаревших устройств. Теперь, ни обновлений, ни технического обслуживания владельцам не видать. Напомним, что девайс был представлен в 2013 году.

Базируется такой iPod на чипсете A5. У него тонкий корпус. Это менее дорогой вариант iPod Touch с 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти. Кроме того, медиаплеер предлагался всего в одной расцветке, серебристой.

В целом, недорогой плеер для прослушивания музыки со стильным дизайном.

Напомним, шестое поколения iPod вышло в 2015 году. Самым последним iPod на данный момент является iPod Touch 7, выпущенный два года назад.

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