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Всё! Откатиться на iOS 14.5.1 с iOS 14.6 не получится

2 Июн, 2021

Всё! Откатиться на iOS 14.5.1 с iOS 14.6 не получится

Увы.

Apple прекратила подписывать iOS 14.5.1. А это значит, что откат на нее с iOS 14.6 более невозможен. Плохие новости. Ведь, как известно, заряд батареи iOS 14.6 пожирает с остервенением голодного стервятника абсолютно на всех айфонах, хоть старых, хоть новых.

Если еще не обновились, хорошенько подумайте.

Да, плюсы у iOS 14.6 есть. Например, она быстрее. Приложения открываются буквально мгновенно (даже на iPhone SE и 6s). Но стоит ли оно того? Решать, конечно, вам.

В любом случае, теперь вы предупреждены.

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