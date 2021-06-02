Всё! Откатиться на iOS 14.5.1 с iOS 14.6 не получится
Увы.
Apple прекратила подписывать iOS 14.5.1. А это значит, что откат на нее с iOS 14.6 более невозможен. Плохие новости. Ведь, как известно, заряд батареи iOS 14.6 пожирает с остервенением голодного стервятника абсолютно на всех айфонах, хоть старых, хоть новых.
Если еще не обновились, хорошенько подумайте.
Да, плюсы у iOS 14.6 есть. Например, она быстрее. Приложения открываются буквально мгновенно (даже на iPhone SE и 6s). Но стоит ли оно того? Решать, конечно, вам.
В любом случае, теперь вы предупреждены.
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