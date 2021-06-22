Всё! Производство iPhone 12 mini завершено

Мини не пошел.

Аналитики TrendForce (а контора эта солидная, верить можно) утверждают, что Apple уже сняла с производства iPhone 12 mini. Освободившиеся мощности направлены на другие смартфоны линейки iPhone 12.

Причина ясна, и мы о ней уже писали ранее. Популярностью компактный айфон не пользуется. Берут его крайне неохотно, несмотря на то, что в модельном ряду iPhone 12 он самый недорогой. И столь же хорош, как базовый Айфон 12. За исключением, разве что, аккумулятора меньшего размера.

Нам iPhone 12 mini, признаемся, очень нравится. Он больше остальных моделей похож на тот самый iPhone 4, который, как нам кажется, был самым красивым айфоном в истории. Кроме того, маленькие размеры делают смартфон удобным в повседневной жизни. Не оттягивает карман, его удобно носить в любой сумке (хоть дамской, хоть мужской). Да и экран у него достаточно большой и для игр, и для просмотра фильмов.

А что думаете вы об этой модели?

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