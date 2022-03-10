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Всё, в РФ нельзя купить цифровые коды и подарочные карты для пополнения счета Apple ID

10 Мар, 2022

Всё, в РФ нельзя купить цифровые коды и подарочные карты для пополнения счета Apple ID

Остался один вариант.

Увы, но пополнить баланс Apple ID с карт российских банков VISA и Mastercard теперь нельзя. То же касается и наших отечественных карт Мир. Банки и розничные сети прекратили реализацию цифровых кодов и подарочных карт для пополнения счета Apple ID.  Как быть? Пока еще пополнять счет и оплачивать пространство в iCloud можно помощью счета мобильного телефона.

Уже проверил приложение Сбера, зашел и в Альфу, а затем в Тинькофф. Нигде цифровых кодов нет. А в магазинах? Помните раньше были такие карточки с кодами для iTunes? Так вот, их также убрали с полок магазинов. В DNS, Озоне и М.Видео их нет.

Такая вот оказия…

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