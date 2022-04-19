ВТБ Онлайн теперь Баланс Онлайн — скачивайте в App Store
Нашли способ вернуться.
Приложения российских банков, попавших под санкции удалили из магазинов приложений App Store и Google Play. С Андроид-смартфонами все проще тк можно установить банковское приложение не только из Google Play Market, но и напрямую скачав файл приложения на смартфон. Скачать все банковские приложения на Android-смартфон можно или в этой теме (там собрали ссылки на приложения всех санкционных банков) или из RuMarket (российский аналог Google Play Market). А что делать с приложениями для Айфонов? Банк ВТБ сделал так: переименовал свое приложение с «ВТБ Онлайн» на «Баланс Онлайн» и опубликовал его в App Store от имени дочернего банка «Возрождение», не попавшего под санкции.
Где скачать «Баланс Онлайн» (раньше называлось «ВТБ Онлайн»)
Вот ссылка на «Баланс Онлайн» в App Store.
Скачали и проверили приложение «Баланс Онлайн» — все работает четко, это и есть бывший «ВТБ Онлайн». Остается надеяться, что новое «старое» приложение не удалят из App Store.
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