ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк прекратят выдачу карт VISA и MasterCard
Переходим на МИР?
Банки из РФ, попавшие под тотальные западные санкции прекратят выпуск и выдачу своим клиентам карт VISA и MasterCard. Об этом пишут российские СМИ, сославшись на официальные источники информации.
О каких банках речь?
- «BТБ»;
- «Открытие»;
- «Совкомбанк»;
- «Нoвикомбанк»;
- «Прoмсвязьбанк».
Возможно, что список будет расширяться. Отмечается, что карт ВИЗА и Мастеркард, данные банками в прошлом, больше нельзя использовать в других странах, но в РФ они продолжат функционировать. Правда, с NFC они больше не связываются. С помощью айфона или Android’фона покупки ими в магазинах оплатить не удастся.
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