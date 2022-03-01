ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк прекратят выдачу карт VISA и MasterCard

Переходим на МИР?

Банки из РФ, попавшие под тотальные западные санкции прекратят выпуск и выдачу своим клиентам карт VISA и MasterCard. Об этом пишут российские СМИ, сославшись на официальные источники информации.

О каких банках речь?

«BТБ»;

«Открытие»;

«Совкомбанк»;

«Нoвикомбанк»;

«Прoмсвязьбанк».

Возможно, что список будет расширяться. Отмечается, что карт ВИЗА и Мастеркард, данные банками в прошлом, больше нельзя использовать в других странах, но в РФ они продолжат функционировать. Правда, с NFC они больше не связываются. С помощью айфона или Android’фона покупки ими в магазинах оплатить не удастся.

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