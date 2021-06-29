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Второй год пандемии — 37% российских компаний сократили свои офисы

29 Июн, 2021

Второй год пандемии — 37% российских компаний сократили свои офисы

Сложные времена.

Компания HONOR провела исследование в области влияния пандемии коронавируса на жизнь сотрудников офисов, а также роли удаленки на рабочие отношения в коллективах. Большинство (если не все) российские компании понесли те или иные убытки в связи с введенными ограничениями.

MagicBook 14/15 2021

Сто руководителей компаний, в которых работают не менее 10 человек, ответили на вопросы экспертов HONOR. Также респондентами стали более трех тысяч сотрудников, перешедших на удаленный режим работы.

Выводы такие:

  • Более 82% сотрудников и руководителей смогли адаптироваться к новым реалиям уже в первый месяц ограничений. При этом около 40% работников вовсе не заметили никаких проблем при таком переходе.
  • В 2020 году 37% компаний сократили расходы на офис.
  • 17% сумели поднять выручку и оборот в 2021 году. Те же 17% из числа опрошенных сумели поднять продажи после первого года пандемии.
  • 42% руководителей заявили о падении показателей выручки и оборота в 2020 году.
  • 9% оказались в крайне сложном финансовом положении.
  • 45% не заметили улучшений в 2021 году.
  • 28% заявили, что продажи, оборот и выручка продолжили снижаться и в 2021 году.
  • Лишь 12% компаний в 2021 году вкладывают деньги в карьерный рост своих сотрудников.
  • В 2020 году на 67% сократилось количество командировок. В 2021 году их число выросло, особенно в первые месяцы — с 4 до 12%.
  • Что касается профессионального выгорания, то оно было замечено только в первый месяц удаленки. Затем большинство сотрудников вернулись к нормальной работе в полную силу. Лишь 4% не смогли адаптироваться до сих пор.
  • 46% глав компаний отмечают, что удаленка положительным образом сказалась а настроении членов коллектива. Лишь 20% заметили негативные тенденции.
  • 61% заявляют, что сплоченность коллектива осталась на прежнем уровне. А 19% заметили ее рост.
  • Общение между сотрудниками стало менее формальным в 40% случаев. Лишь 29% руководителей отмечают нарастающую сложность в личном взаимодействии в режиме онлайн.
  • А вот отвлекаться от работы на удаленка стали куда чаще. Это заметили 89% работодателей. Люди стали чаще заниматься своими делами в рабочее время. А именно — изучать сайты, заниматься с детьми, готовить и так далее.
  • Корпоративных мероприятий стало меньше. Об этом заявили 35% опрошенных.
  • Спрос на девайсы для связи вырос. Лучшее средство — ноутбук. Об этом заявили как 48% руководителей, так и 36% работников. Это универсальное решение для работы и в офисе, и на удаленке.
  • 39% работодателей выдавали своим сотрудникам ноутбуки для удаленного режима.
  • 51% руководителей компаний не стали внедрять в пандемию новые премии. 33%, при этом, ее ввели.
  • 75% боссов отмечают, что на удаленке результат работы хуже, чем если бы все работали в офисе.
  • 35% работодателей недовольны качеством работы на удаленке.
  • А вот работники считают иначе. 32% заявили, что показали на удаленке лучшие результаты, чем в офисе.
  • 3% организаций работают удаленно до сих пор.
  • 71% руководителей планируют на 100% вернуться в офлайн.
  • А вот работники хотят совмещения онлайн с офлайном (так отвечают 27% респондентов).
  • 27% хотят работать в офлайне потому, что это сэкономить средства на дорогу.

Что самое важное в ноутбуке для работы?

Тут руководители и сотрудники сходятся во мнении:

  • 56% важен объем ОЗУ и накопителя.
  • 52% важен процессор и его мощность.
  • 37% высказались о необходимости определенных входов и портов, а также модулей.
  • 40% важна диагональ дисплея.
  • 27% высказались о видеокарте.

Как раз под все эти требования подходят новые ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 2021 года выпуска. У них мощные чипы от от Intel 11-го поколения, хорошие GPU, стильный дизайн.

У них есть мощные батареи, обеспечивающие работу до 10,5 часов на полном зарядке. Имеется поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

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