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Вы больше не можете откатиться на iOS 14.5

11 Май, 2021

Вы больше не можете откатиться на iOS 14.5

Apple перестала подписывать систему.

Уже установили iOS 14.5.1? Теперь придется использовать только ее – до выхода следующего обновления.

Вернуться на iOS 14.5 не получится. Apple запретила откат на предыдущую версию прошивки.

iOS 14.5

Это не порадует тех, кто столкнулся с багами на iOS 14.5.1. Остается лишь ждать апдейта (либо возвращаться на iOS 14.5 неофициальными способами).

В остальном – ничего удивительного. Стандартная для Apple практика поддержки актуальности программного обеспечения.

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