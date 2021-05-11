Вы больше не можете откатиться на iOS 14.5
Apple перестала подписывать систему.
Уже установили iOS 14.5.1? Теперь придется использовать только ее – до выхода следующего обновления.
Вернуться на iOS 14.5 не получится. Apple запретила откат на предыдущую версию прошивки.
Это не порадует тех, кто столкнулся с багами на iOS 14.5.1. Остается лишь ждать апдейта (либо возвращаться на iOS 14.5 неофициальными способами).
В остальном – ничего удивительного. Стандартная для Apple практика поддержки актуальности программного обеспечения.
Читайте также:
- iOS 14 и HarmonyOS 2.0 сравнили по скорости работы. Какая быстрее?
- Как iOS 14.5.1 влияет на автономность? Тест на 7 айфонах
- Apple запретила откатываться на iOS 14.4.2
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.