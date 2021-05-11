Вы больше не можете откатиться на iOS 14.5

Apple перестала подписывать систему.

Уже установили iOS 14.5.1? Теперь придется использовать только ее – до выхода следующего обновления.

Вернуться на iOS 14.5 не получится. Apple запретила откат на предыдущую версию прошивки.

Это не порадует тех, кто столкнулся с багами на iOS 14.5.1. Остается лишь ждать апдейта (либо возвращаться на iOS 14.5 неофициальными способами).

В остальном – ничего удивительного. Стандартная для Apple практика поддержки актуальности программного обеспечения.

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