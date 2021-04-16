Вы должны это увидеть: iPhone 13 Pro засветился на видео

Качественный трейлер.

Официального анонса iPhone 13 ждать еще долго. Новые флагманы Apple представят только осенью.

Однако можно взглянуть на них прямо сейчас. Благодаря дизайнерам YouTube-канала Technizo Concept.

Энтузиасты опубликовали трейлер iPhone 13 Pro. Ролик помогает понять, каким будет смартфон.

Видео создано по некоторым слухам. Например, iPhone 13 Pro лишен портов. Сторонние аксессуары подключаются через Smart Connector.



Обратите внимание на уменьшенный вырез. Также iPhone 13 Pro приписывают экран с частотой обновления 120 Гц.

Источник: Technizo Concept

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)