Вы удивитесь, когда узнаете, сколько завтра представят новых iPad

Одним iPad Pro дело не обойдется.

Интрига накаляется. Завтра нас ждет весенняя презентация Apple. Напомним, мероприятие называется Spring Loaded и проходит в режиме онлайн. Начало трансляции – в 8 часов вечера по Москве.

Ходят слухи, что шоу будет скучным. Ничего особенного Apple не покажет. По утечкам – состоится анонс iPad Pro 2021. Только стал известен нюанс.

Дэниел Айвс – аналитик Wedbush – намекнул на большее число iPad. В своем отчете для клиентов он упомянул про обновление трех планшетов.

Речь идет о моделях iPad, iPad mini и iPad Pro. Свою мысль Айвс аргументировал возросшим спросом на “таблетки”. Благодарить за сказанное следует пандемию.

iPad помогли людям дистанционно работать из дома, учиться, смотреть сериалы и играть. Пользователи морально готовы к переходу на следующее поколение.

Apple не упустит шанс дать поклонникам желаемое.

Источник: phonearena.com

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