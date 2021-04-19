Вы удивитесь, когда узнаете, сколько завтра представят новых iPad
Одним iPad Pro дело не обойдется.
Интрига накаляется. Завтра нас ждет весенняя презентация Apple. Напомним, мероприятие называется Spring Loaded и проходит в режиме онлайн. Начало трансляции – в 8 часов вечера по Москве.
Ходят слухи, что шоу будет скучным. Ничего особенного Apple не покажет. По утечкам – состоится анонс iPad Pro 2021. Только стал известен нюанс.
Дэниел Айвс – аналитик Wedbush – намекнул на большее число iPad. В своем отчете для клиентов он упомянул про обновление трех планшетов.
Речь идет о моделях iPad, iPad mini и iPad Pro. Свою мысль Айвс аргументировал возросшим спросом на “таблетки”. Благодарить за сказанное следует пандемию.
iPad помогли людям дистанционно работать из дома, учиться, смотреть сериалы и играть. Пользователи морально готовы к переходу на следующее поколение.
Apple не упустит шанс дать поклонникам желаемое.
Источник: phonearena.com
Читайте также:
- Apple официально объявила дату весенней презентации. Смотрим загадочный тизер
- Ничего инновационного и экстраординарного. Весенняя презентация Apple будет скучной
- Новый iPad Pro будет сложно купить
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.