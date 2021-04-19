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Вы удивитесь, когда узнаете, сколько завтра представят новых iPad

19 Апр, 2021

Вы удивитесь, когда узнаете, сколько завтра представят новых iPad

Одним iPad Pro дело не обойдется.

Интрига накаляется. Завтра нас ждет весенняя презентация Apple. Напомним, мероприятие называется Spring Loaded и проходит в режиме онлайн. Начало трансляции – в 8 часов вечера по Москве.

Ходят слухи, что шоу будет скучным. Ничего особенного Apple не покажет. По утечкам – состоится анонс iPad Pro 2021. Только стал известен нюанс.

Концепт iPad mini 6

Дэниел Айвс – аналитик Wedbush – намекнул на большее число iPad. В своем отчете для клиентов он упомянул про обновление трех планшетов.

Речь идет о моделях iPad, iPad mini и iPad Pro. Свою мысль Айвс аргументировал возросшим спросом на “таблетки”. Благодарить за сказанное следует пандемию.

iPad помогли людям дистанционно работать из дома, учиться, смотреть сериалы и играть. Пользователи морально готовы к переходу на следующее поколение.

Apple не упустит шанс дать поклонникам желаемое.

Источник: phonearena.com

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