А вы это слышите? Владельцы iPhone пожаловались на эхо

Проблемка.

Пользователи iPhone пожаловались на возникновение эха во время звонков. Согласно отзывам на официальном форуме Apple, проблема проявилась у многих пользователей после установки одного из последних обновлений iOS 13.

Владельцы iPhone сообщают о том, что эхо проявляется у их собеседников, вне зависимости от модели смартфона, которую они используют. При этом, сами пользователи слышат собеседников нормально, без каких-либо искажений.

«Коллега сказал, что меня слышно „как из ванны“. Сперва я не придал этому значение, но потом об этом же мне сказала моя сестра. Как оказалось, все люди слышат меня „как из ванны“ с ужасным эхом», — написал один недовольных пользователей.

За время существования темы с обсуждением проблемы на форуме Apple в ней набралось более 300 ответов и свыше 22 тысяч просмотров. Примечательно, что впервые неполадка проявилась у пользователей еще после выхода iOS 13, но большинство отзывов датируется последним месяцем.

Необычная проблема замечена у пользователей различных моделей iPhone, включая новейшие iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. По словам пользователей, они не нашли решения проблемы. Ни перезагрузка, ни сброс настроек сети, ни перепрошивка на актуальную версию iOS не позволяют устранить эхо. В связи с этим, пользователи надеются на то, что Apple устранит проблему в одном из ближайших обновлений iOS 13.

Источник: Apple.

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