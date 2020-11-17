Вы знаете, какие у нас новосторойки, а теперь взгляните на новый дом в Токио, там всё иначе

Минимализм на максималках.

В японском Токио строили необычную гостиницу, но самоизоляция так сильно повлияла на бизнес, что решено было эту девятиэтажку сдать как обычный жилой дом. И вот как всё в нём устроено.

Я уже писал про новостройку в Берлине. Там дом собран из бетонных частей. Рекомендую прочитать.

А теперь посмотрим на жильё в стране восходящего солнца. Начну с экстерьера. Это просто бетонные стены, но первый этаж частично стеклянный. Там располагается коворкинг-зона. Характерно, что она открыта для всех желающих.

Этот проект жилья «без обуви». Её нужно убирать в специальную нишу в полу, такое двойное дно вместо галошницы.

Вся мебель внутри имеет дизайн, перекликающийся с самим домом. А мебель модульная и из неё можно выстраивать различные конструкции. Всё зависит от вашего желания или количества гостей, которых нужно рассадить/уложить.

На каждом этаже имеется два больших балкона и улучшенная система вентиляции.

Стоимость квартир и самого проекта не раскрывается, всё указывает, что этот дом стал часть муниципального жилья Токио.

Как вам такая новостройка? Без привычной мебели и диванов? Не очень уютно, как по мне.

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