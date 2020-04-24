Выгода для удаленки: Windows 10 Pro и Office 2016 доступны с большой уценкой

Мощно!

Прямо сейчас в России настоящий бум удаленной работы и, как следствие, огромный рост продаж компьютеров и ноутбуков. Использовать пиратский софт на рабочих компьютерах — опасно и неразумно, но, к счастью, выход из положения есть. К концу апреля лицензионные ключи на Windows 10 Pro, Office 2016 и другой популярный софт сильно упали в цене.

В рамках акции популярного магазина софта G2Deal в цене упали ключи на различные версии Windows и офисный пакет Microsoft Office — два самых нужных цифровых продукта нашего времени. Речь идет о полноценных лицензионных ключах, которые можно свободно устанавливать в том числе на рабочие компьютеры, не опасаясь никаких проверок на подлинность софта.

Акция предлагает временную покупку лицензионного ключа Windows 10 Professional всего за 1312 рублей. А цена проверенного офисного пакета Microsoft Office 2016 Pro сейчас составляет только 2530 рублей.

Какое ПО можно купить с большими скидками

Главное, что нужно знать — для получения скидки по временной акции нужно указывать промокод BR18. В таком случае на все перечисленное ниже ПО будет активирована дополнительная скидка.

Откуда берутся лицензии? Это законно?

G2Deal покупает OEM-лицензии от утилизированных и возвращенных ПК, чем и объясняется низкая стоимость Windows и другого программного обеспечения. Эти лицензии абсолютно легальны и полноценны для использования с 2012 года, когда Microsoft под давлением властей различных стран убрала ограничение на активацию OEM-лицензий.

Более того, лицензионные копии Windows из магазина G2Deal подходят для использования на компьютерах и ноутбуках, относящихся к юридическим лицам. Операционная система свободно проходит любые проверки на легальность, так как речь идет о подписанной компанией Microsoft лицензионной копии Windows.

Доставка и поддержка

G2Deal отправит купленный вами ключ моментально сразу после покупки. Ключ приходит на электронную почту, которая указывается при регистрации на сайте. Если ключ вдруг не пришел, то на всякий случай проверьте папку «Спам».

Приятнее же всего, что G2Deal обеспечивает поддержку клиентов. Если у вас возникнут трудности с активацией ключа, например, вы не знаете где и как его правильно ввести, смело обращайтесь в поддержку интернет-магазина по электронной почте g2deal@outlook.com.

Более того, магазин помогает в редких случаях, когда ключ не активируется путем прямого введения. В таких ситуациях G2Deal предлагает быструю пятиминутную активацию лицензии Windows по телефону.

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