Выход iPhone 13 без разъемов подтвержден

Необычная разработка Apple.

Apple выпустит первый iPhone без традиционного разъема для зарядки в 2021 году. По словам проверенного инсайдера @choco_bit, компания оснастит по меньшей мере один из новых смартфонов специальным портом для зарядки Smart Connector.

Первым о планах Apple по запуску iPhone 13 без обычного разъема для зарядки сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо. После его информацию подтвердил инсайдер Джон Проссер. Он отметил, что iPhone 13 без разъема Lightning будет заряжаться через порт Smart Connector с магнитным коннектором.

Теперь планы Apple получили дополнительное подтверждение. Инсайдер @choco_bit известен редкими, но точными утечками в отношении новых устройств Apple. Ранее он первым уточнил некоторые характеристики нового iPhone SE 2-го поколения, вышедшего в апреле.

Ранее стало известно, что Apple может перестать комплектовать iPhone проводными наушниками EarPods. Первые iPhone без комплектных наушников должны выйти в этом году.

Источник: Twitter.

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