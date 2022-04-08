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Выключение Интернета в России отменяется — США разрешили поставки в РФ «железа» и технологий, связанных с интернетом и общением в Сети

8 Апр, 2022

Выключение Интернета в России отменяется — США разрешили поставки в РФ «железа» и технологий, связанных с интернетом и общением в Сети

Вот так.

Соединенные Штаты Америки неожиданно сняли санкции на поставку в РФ интернет-оборудования, а также технологий и услуг, связанных с глобальной сетью, телекоммуникациями и общением в Интернете. Постановление уже опубликовано на сайте Минфина США.

Что разрешили конкретно?

  • Экспорт и последующий реэкспорт, реализация, поставка прямым и непрямым способами оборудования, обозначенного выше, из США или гражданами США.
  • Поставлять можно и ПО, и железо, а также представлять услуги, вязанные с сетью.
  • Речь идет о коммуникациях через глобальную сеть, оборудовании и ПО для обмена сообщениями, фото, кино и так далее.

В чем причина? Неизвестно. Можно гадать, но это дело неблагодарное.

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