Выпущен бронированный iPhone 13 Pro вообще без камер и за 380 000 рублей
Опять Caviar!
Компания Caviar выпустила новую линейку люксовых смартфонов под названием Stealth 2.0. Речь идет о двух Айфон 13 Про: Black и Titanium.
Айфон 13 Про Black получил цельный бронированный корпус. Камер нет вовсе! Зачем такое нужно? Возможно, пригодится тем, кто работает на секретных объектах. Или же параноикам, считающим, что за ними следят через камеру смартфона. Удовольствие не из дешевых: от 379 000 рублей. В качестве бонусы к урезанному функционалу — броня. Утверждается, что такой айфон способен устоять перед выстрелом из мощного пистолета.
Айфон 13 Titanium камер не лишен, но столь же крепок и выдержит перестрелку. Он выполнен в военной стилистике. Стоит чуточку дешевле, всего 374 тысячи.
Надо?
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