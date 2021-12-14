Выпущен смартфон Aquarius CMP NS M11 на базе российской ОС «Аврора»
Что за зверь такой?
Компания «Аквариус» начала реализовывать смартфон Aquarius CMP NS M11. Работает он на «Авроре», российской операционной системе. На создание девайса было израсходовано более 1 миллиарда рублей.
Спроектировали новинку в Ивановской области.
Гаджет получил дисплей на 6,67 дюймов, 8-ядерный чипсет и аккумулятор на 5000 мА*ч.
Что главное?
- Максимальная защита от взлома и утечек данных пользователя.
- Возможность работы на разных ОС: «Аврора» 4.x или KasperskyOS.
Смартфон предназначен для сотрудников спецслужб и корпоративного сектора. Также подойдет для полиции и МЧС.
Пока что на рынок вышла небольшая тестовая партия из двух сотен Aquarius CMP NS M11. Но до конца декабря планируется продать еще 3 тысячи девайсов.
Какая цена? Она зависит от конкретного заказчика и заказа. Появления в свободной продаже российского смартфона ожидать не стоит.
В ближайшее время появится обновленный вариант. Главная фишка: защита от воды и пыли IP68. Такая модель подойдет для тех людей, которые работают в сложных условиях. Те же пожарники или МЧС.
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