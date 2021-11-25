Выпущен эксклюзивный iPhone 13 Pro Electro Limited Edition, посвященный Илону Маску
Стоит дорого.
Российский люксовый бренд Caviar выпустил эксклюзивный iPhone 13 Pro Electro Limited Edition, который посвящен миллиардеру Илону Маску, основавшему Tesla и SpaceX.
Титановый корпус устройства частично выполнен из деталей кузова электроавто Tesla Model 3. Используется черное PVD-покрытие.
Сзади выгравирован портрет господина Маска, контур электромобиля и лого Tesla.
Всего будет выпущено 99 таких смартфонов. Цена равна 409 тысячам рублей.
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