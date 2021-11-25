Новости

Выпущен эксклюзивный iPhone 13 Pro Electro Limited Edition, посвященный Илону Маску

25 Ноя, 2021

Выпущен эксклюзивный iPhone 13 Pro Electro Limited Edition, посвященный Илону Маску

Стоит дорого.

Российский люксовый бренд Caviar выпустил эксклюзивный iPhone 13 Pro Electro Limited Edition, который посвящен миллиардеру Илону Маску, основавшему Tesla и SpaceX.

Титановый корпус устройства частично выполнен из деталей кузова электроавто Tesla Model 3. Используется черное PVD-покрытие.

Сзади выгравирован портрет господина Маска, контур электромобиля и лого Tesla.

 
Всего будет выпущено 99 таких смартфонов. Цена равна 409 тысячам рублей.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий