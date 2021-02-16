Выпущена iOS 14.5 beta 2 — что нового?

Вторая бета.

Сегодня вечером купертиновцы выпустили вторую девелоперскую бету iOS 14.5 (а также iPadOS 14.5). Скачать ее может любой, достаточно зарегистрировать соответствующий профиль. Как? Читайте, мы рассказывали.

Что нового во второй бете iOS 14.5? Немного. Все то же самое, только чуть стабильнее и быстрее. Ну а сама финальная iOS 14.5 обещает быть весьма интересной, с массой нововведений.

Напомним о главном:

Разблокировка iPhone в маске (но нужны смарт-часы Эпл Вотч);

(но нужны смарт-часы Эпл Вотч); Требование спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание (для всех разработчиков ПО без исключения);

(для всех разработчиков ПО без исключения); Поддержка джойстиков от консолей нового поколения Xbox Series S/X, PS5 ;

; Сайтам запретят отслеживать клики (прикосновения пальцами) на дисплее Айфона;

По умолчанию вы сможете установить любой другой музыкальной проигрыватель , Apple Music больше не единственный выбор;

, Apple Music больше не единственный выбор; Функция «картинка-в-картинке» при просмотре YouTube в отдельном окне через Safari вновь вернулась (напомним, что ее заблокировали еще в самой первой iOS 14);

(напомним, что ее заблокировали еще в самой первой iOS 14); Поддержка 5G для 2 SIM-карт (но у нас «пятой Гэ» нету);

Вашу платежеспособность оценит программа Wallet;

Семейный банковский счет для Apple Card;

Просмотр тренировок из Apple Fitness+ с помощью AirPlay 2.

Когда ждем финальную iOS 14.5? В конце марта или начале апреля.

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