Выпустили watchOS 7.2: какие изменения, что добавили
Полезное обновление.
14 декабря 2020 Apple начала раздавать свои новые прошивки, watchOS 7.2 в их числе. Все изменения и исправления в нашем материале. Поехали!
Что нового:
- В «Здоровье» уделили внимание женской половине человечества.
- Улучшили распознавание активностей и увеличили их общее количество.
- Включена поддержка AirPods Max.
- Fitness+ тоже уже здесь.
- Подправили энергопотребление.
- Изменили алгоритм ЭКГ.
- Исправили некоторые ошибки.
Стоит ли скачивать? Конечно, хуже не будет точно. Добавили новое, исправили старое – то, что нужно.
Прошивка весит около 150 МБ. А поставить можно, если на вашем девайсе стоит iOS 14.3/iPadOS 14.3.
Напоминаю, что вышли ещё iOS 14.3 и macOS 11.1 Big Sur.
Всем лайк!
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