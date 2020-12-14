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Выпустили watchOS 7.2: какие изменения, что добавили

14 Дек, 2020

Выпустили watchOS 7.2: какие изменения, что добавили

Полезное обновление.

14 декабря 2020 Apple начала раздавать свои новые прошивки, watchOS 7.2 в их числе. Все изменения и исправления в нашем материале. Поехали!

watchOS 7.2

Что нового:

  • В «Здоровье» уделили внимание женской половине человечества.
  • Улучшили распознавание активностей и увеличили их общее количество.
  • Включена поддержка AirPods Max.
  • Fitness+ тоже уже здесь.
  • Подправили энергопотребление.
  • Изменили алгоритм ЭКГ.
  • Исправили некоторые ошибки.

Стоит ли скачивать? Конечно, хуже не будет точно. Добавили новое, исправили старое – то, что нужно.

Прошивка весит около 150 МБ. А поставить можно, если на вашем девайсе стоит iOS 14.3/iPadOS 14.3.

Напоминаю, что вышли ещё iOS 14.3 и macOS 11.1 Big Sur.

Всем лайк!

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