Выпустили watchOS 7.2: какие изменения, что добавили

Полезное обновление.



14 декабря 2020 Apple начала раздавать свои новые прошивки, watchOS 7.2 в их числе. Все изменения и исправления в нашем материале. Поехали!

Что нового:

В «Здоровье» уделили внимание женской половине человечества.

Улучшили распознавание активностей и увеличили их общее количество.

Включена поддержка AirPods Max.

Fitness+ тоже уже здесь.

Подправили энергопотребление.

Изменили алгоритм ЭКГ.

Исправили некоторые ошибки.

Стоит ли скачивать? Конечно, хуже не будет точно. Добавили новое, исправили старое – то, что нужно.

Прошивка весит около 150 МБ. А поставить можно, если на вашем девайсе стоит iOS 14.3/iPadOS 14.3.

Напоминаю, что вышли ещё iOS 14.3 и macOS 11.1 Big Sur.

Всем лайк!

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