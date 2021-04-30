Вышел джейлбрейк с поддержкой iOS 14.5, но не для всех

Повезло только старым айфонам.

Хотите сделать iOS 14.5 круче, чем она есть? Вероятно, стоит воспользоваться джейлбрейком. Он расширит возможности системы.

Как раз обновился один из популярных инструментов для взлома. Утилита называется checkra1n. Ее разработчики выпустили версию 0.12.3 beta, совместимую с iOS 14.5.

Также checkra1n 0.12.3 beta годится для iPadOS 14.5 и новых компьютеров M1 Mac. Впрочем, без нюансов не обошлось.

checkra1n рассчитан лишь на старые iPhone. Модели на базе процессоров от A7 до A11.

Это дает диапазон от iPhone 5s до iPhone X. Владельцы упомянутых аппаратов могут смело ставить checkra1n 0.12.3 (при наличии соответствующих навыков).

Лучше скачать джейлбрейк с официального сайта. Ссылка сразу под новостью.

Источник: checkra.in

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