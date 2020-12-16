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Вышла 1 Бета iOS 14.4: изменения и модели

16 Дек, 2020

Вышла 1 Бета iOS 14.4: изменения и модели

Быстро они в это. раз.

16 декабря 2020 Apple начала раздавать 1-ю Бету новой iOS 14.4. А что в ней нового? Узнаете в нашей статье. Поехали!

iOS 14.4

К сожалению, изменений минимальный минимум: исправление ошибок, лучшие стабильность и безопасность. Если со стабильностью и так всё было хорошо, то вот исправление ошибок – это то, чего мы ждём в каждой прошивке.

iOS 14.4

Весит новая Beta около 4,5 Гб. Чтобы поставить её на свой Айфон, нужно иметь профиль разработчика. Поддерживает те же устройства, что и iOS 14.3 – то есть все модели, начиная с 6S, её Plus-версии и 1-ый SE. Также выпущена новая Бета-прошивка для умных часов под номером 7.3 и macOS 11.2 Beta 1. Всем лайк!

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