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Вышла финальная iOS 14.6 — что нового?

24 Май, 2021

Вышла финальная iOS 14.6 — что нового?

Наконец-то.

Бесконечная череда бет (и даже двух Release Candidate) завершилась. Финальная iOS 14.6 наконец-то вышла (номер сборки — 18F72). Скачать ее может любой желающий прямо сейчас. Стоит ли? Безусловно.

iOS 14.6

Есть что-то новое? Ну помимо улучшенной производительности и исправленных ошибок. Да!

Что нового в iOS 14.6?

1) Обновленные настройки AirTag

Теперь можно использовать email в качестве способа связи, если метка пропала. Номер телефона светит больше нет необходимости.

airtag

2) Shazam стал удобнее

Названия музыкальных композиций показываются после определения прямо в блиц-приложении, а не в браузере Safari.

Shazam iOS 14

3) Айфон можно разблокировать голосом

Настройка в Универсальном доступе позволит разблокировать ваш айфон с помощью голосовой команды.

iPhone 13 Pro Max в цвете Rose Pink

4) В подкастах появились подписки

Добавлена возможность создавать платные шоу в подкастах, ну а пользователи смогут подписаться. Стоимость определит автор. В России, к слову, работает.

Подкасты

5) Исправления ошибок:

  • Проблемы с разблокировкой по лицу с маской с помощью айфона и смарт-часов исчезла.
  • Напоминания работают, как надо.
  • Исправлены проблемы с Bluetooth.
  • Скорость смартфона больше не снижается при загрузке приложений.

Да, весит новая iOS всего около 850 МБ (если ставили все предыдущие прошивки).

Теперь ждем iOS 14.7, а далее iOS 14.8, 14.9, а потом и iOS 15.

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