Вышла финальная iOS 14.6 — что нового?
Наконец-то.
Бесконечная череда бет (и даже двух Release Candidate) завершилась. Финальная iOS 14.6 наконец-то вышла (номер сборки — 18F72). Скачать ее может любой желающий прямо сейчас. Стоит ли? Безусловно.
Есть что-то новое? Ну помимо улучшенной производительности и исправленных ошибок. Да!
Что нового в iOS 14.6?
1) Обновленные настройки AirTag
Теперь можно использовать email в качестве способа связи, если метка пропала. Номер телефона светит больше нет необходимости.
2) Shazam стал удобнее
Названия музыкальных композиций показываются после определения прямо в блиц-приложении, а не в браузере Safari.
3) Айфон можно разблокировать голосом
Настройка в Универсальном доступе позволит разблокировать ваш айфон с помощью голосовой команды.
4) В подкастах появились подписки
Добавлена возможность создавать платные шоу в подкастах, ну а пользователи смогут подписаться. Стоимость определит автор. В России, к слову, работает.
5) Исправления ошибок:
- Проблемы с разблокировкой по лицу с маской с помощью айфона и смарт-часов исчезла.
- Напоминания работают, как надо.
- Исправлены проблемы с Bluetooth.
- Скорость смартфона больше не снижается при загрузке приложений.
Да, весит новая iOS всего около 850 МБ (если ставили все предыдущие прошивки).
Теперь ждем iOS 14.7, а далее iOS 14.8, 14.9, а потом и iOS 15.
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