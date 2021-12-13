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Вышла финальная watchOS 8.3 — что нового

13 Дек, 2021

Вышла финальная watchOS 8.3 — что нового

Есть что?

Сегодня большой день новых прошивок от Apple. Для айфона новую АйОС мы уже скачали. На МакБук поставили актуальную Монтерей. Теперь же обновим и наши умные часы Apple Watch Series. Благо watchOS 8.3 уже доступна всем и каждому.

Что в ней нового?

  • Поддержка Apple Music Voice (музыка через Siri, в РФ не работает);
  • Функция App Privacy Report, которая позволяет выяснить, какие конкретно данные запрашивают о вас приложения.
  • Ну и без исправления ошибок и повышения производительности, конечно, не обошлось.

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