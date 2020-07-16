Вышла iOS 12.4.8 для старых iPhone и iPad. Важно установить
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Вслед за финальной версией iOS 13.6 компания Apple выпустила iOS 12.4.8 для старых моделей iPhone и iPad. Согласно описанию обновления, оно включает в себя важные обновления системы безопасности и рекомендуется к установке всем пользователям.
iOS 12.4.8 — очередное техническое обновление для старых моделей iPhone и iPad, которые не получили поддержку iOS 13.
iOS 12.4.8 стала доступна для следующих устройств:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch 6G
В описании iOS 12.4.8 не указывается, какие конкретные ошибки были устранены разработчиками. Apple отметила, что обновление рекомендуется к установке всем пользователям.
Установить iOS 12.4.8 можно в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
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