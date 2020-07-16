Вышла iOS 12.4.8 для старых iPhone и iPad. Важно установить

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Вслед за финальной версией iOS 13.6 компания Apple выпустила iOS 12.4.8 для старых моделей iPhone и iPad. Согласно описанию обновления, оно включает в себя важные обновления системы безопасности и рекомендуется к установке всем пользователям.

iOS 12.4.8 — очередное техническое обновление для старых моделей iPhone и iPad, которые не получили поддержку iOS 13.

iOS 12.4.8 стала доступна для следующих устройств:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch 6G

В описании iOS 12.4.8 не указывается, какие конкретные ошибки были устранены разработчиками. Apple отметила, что обновление рекомендуется к установке всем пользователям.

Установить iOS 12.4.8 можно в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

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