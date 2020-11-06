Вышла iOS 12.4.9 для iPhone 5s, 6, 6 plus, iPad Air, iPad mini 2,3 и iPod touch 6-го поколения

iOS 12.4.9 содержит важные обновления системы безопасности.

Apple рекомендует обновиться всем владельцам устройств, для которых доступно это обновление безопасности.

Какие устройства поддерживают iOS 12.4.9

iPhone 5S

iPhone 6 и 6 Plus

iPad Air 1-го поколения

iPad mini 2 и iPad mini 3

iPod touch 6-го поколения

Размер прошивки составляет несколько десятков мегабайт. Например, для iPhone 5s размер обновления iOS 12.4.9 составляет 39,4 Мб.

Что нового в iOS 12.4.9

Прошивка закрывает дыры в системе безопасности, устраняет некоторые ошибки и рекомендуется для установки всем владельцам iPhone 5s, 6, 6+, iPad Air первого поколения, iPad mini 2, 3 и iPod touch 6. Нового функционала в ней, конечно же, нет. В частности, была исправлена ошибка со случайной отправкой видео в групповой звонок по FaceTime, причем владелец видео об этом даже не подозревал. Также в iOS 12.4.9 закрыты пару потенциально опасных дыр, позволявших вредоносным приложениям запускать свой код на эппловских устройствах.

Как обновиться на iOS 12.4.9

Для обновления подключите ваш Айфон, Айпэд или Айпод тач к Wi-Fi, зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и нажмите «Загрузить и установить».

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