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Вышла iOS 12.4.9 для iPhone 5s, 6, 6 plus, iPad Air, iPad mini 2,3 и iPod touch 6-го поколения

6 Ноя, 2020

Вышла iOS 12.4.9 для iPhone 5s, 6, 6 plus, iPad Air, iPad mini 2,3 и iPod touch 6-го поколения

iOS 12.4.9  содержит важные обновления системы безопасности.

Apple рекомендует обновиться всем владельцам устройств, для которых доступно это обновление безопасности.

iOS 12.4.9 для iPhone 5s, iPad Air, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini 2,3

Какие устройства поддерживают iOS 12.4.9

  • iPhone 5S
  • iPhone 6 и 6 Plus
  • iPad Air 1-го поколения
  • iPad mini 2 и iPad mini 3
  • iPod touch 6-го поколения

Размер прошивки составляет несколько десятков мегабайт. Например, для iPhone 5s размер обновления iOS 12.4.9 составляет 39,4 Мб.

Что нового в iOS 12.4.9

Прошивка закрывает дыры в системе безопасности, устраняет некоторые ошибки и рекомендуется для установки всем владельцам iPhone 5s, 6, 6+, iPad Air первого поколения, iPad mini 2, 3 и iPod touch 6. Нового функционала в ней, конечно же, нет. В частности, была исправлена ошибка со случайной отправкой видео в групповой звонок по FaceTime, причем владелец видео об этом даже не подозревал. Также в iOS 12.4.9 закрыты пару потенциально опасных дыр, позволявших вредоносным приложениям запускать свой код на эппловских устройствах.

iOS 12.4.9

Как обновиться на iOS 12.4.9

Для обновления подключите ваш Айфон, Айпэд или Айпод тач к Wi-Fi, зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и нажмите «Загрузить и установить».

Если вы до сих пор используете одно из этих устройств или просто храните дома на память или на всякий случай, то просьба отписаться об этом в комментариях. Если таких будет много, то разыграем среди вас приз!

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1 Комментарий

  1. urespot:
    06.11.2020 в 07:46

    Доброго времени суток! Да конечно использую, моей дочери очень нравится iPhone 6 и в резерве дежурит iPhone 4s, загублено, без возвратно, целое почище Android девайсов, а iPhon’s до сих пор выручают! Так что, да до сих пор пользуемся старыми добрыми Apple!

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