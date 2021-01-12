Вышла iOS 12.5.1 для старых iPhone и iPad
Ничего нового.
Apple решила порадовать владельцев не самых актуальных устройств. Для них компания выпустила обновление iOS 12.5.1. Впрочем, оно не стоит особого внимания.
Дело в том, что iOS 12.5.1 исправляет лишь один баг. Предыдущая сборка – iOS 12.5 – получила поддержку уведомлений о контакте с зараженными коронавирусом. К сожалению, функция работала с ошибкой.
iOS 12.5.1 устранила этот недочет. Других нововведений нет. Для большинства пользователей – апдейт не представляет интереса.
Заявлена совместимость с:
- iPad Air
- iPod touch (6 поколения)
- iPad mini 2
- iPhone 6 Plus
- iPad mini 3
- iPhone 6
- iPhone 5s
iOS 12.5.1 уже доступна всем желающим. Скачать придется примерно 35 МБ (в зависимости от гаджета).
Источник: phonearena.com
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