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Вышла iOS 12.5.1 для старых iPhone и iPad

12 Янв, 2021

Вышла iOS 12.5.1 для старых iPhone и iPad

Ничего нового.

Apple решила порадовать владельцев не самых актуальных устройств. Для них компания выпустила обновление iOS 12.5.1. Впрочем, оно не стоит особого внимания.

Дело в том, что iOS 12.5.1 исправляет лишь один баг. Предыдущая сборка – iOS 12.5 – получила поддержку уведомлений о контакте с зараженными коронавирусом. К сожалению, функция работала с ошибкой.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus

iOS 12.5.1 устранила этот недочет. Других нововведений нет. Для большинства пользователей – апдейт не представляет интереса.

Заявлена совместимость с:

  • iPad Air
  • iPod touch (6 поколения)
  • iPad mini 2
  • iPhone 6 Plus
  • iPad mini 3
  • iPhone 6
  • iPhone 5s

iOS 12.5.1 уже доступна всем желающим. Скачать придется примерно 35 МБ (в зависимости от гаджета).

Источник: phonearena.com

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