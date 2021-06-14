Вышла iOS 12.5.4 для старых айфонов — что нового

Не ждали.

Сегодня Apple выпустила не только бета-версию iOS 14.7 (уже третью), но также и iOS 12.5.4 для айфонов, выпущенных много-много лет назад (можно поставить на культовый Айфон 5s, все еще довольно распространенный Айфон 6, а также большой 6 Плюс), планшетов iPad (iPad Air, mini второго и третьего поколений), а также медиаплеера iPod Touch 6.

Номер сборки — 16H50. Вес — порядка 100 МБ.

Что нового? Улучшена производительность, исправлены дыры в безопасности и устранены баги. Теперь вредоносный сертификат внедрить на ваш гаджет злоумышленники не смогут. Уязвимость, из-за которой осуществлялось повреждение памяти в декодере ANS.1 решили, удалив уязвимый код.

Также больше не будут выполняться вредоносные коды с сайтов из сети.

Пользуетесь стареньким айфоном? Тогда смело качайте и ставьте.

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