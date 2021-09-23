Вышла iOS 12.5.5 — этого мы точно не ждали, что нового

Вот это сюрприз.

Apple продолжает удивлять. Только утром мы выяснили, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в версиях с 128 ГБ флеш-памяти не такие премиальные, как те, у которых накопители на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Теперь же купертиновцы решили обновить iOS. Нет, не iOS 15 или, на худой конец, iOS 14. Речь идет об iOS 12! Да, той самой, для пятых и шестых Айфонов. Вышла iOS 12.5.5.

Какие изменения? Неизвестно. Вероятно, что-то связанное с безопасностью.

Классно, конечно, что Apple заботится о владельцах стареньких смартфонов.

Скачать прошивку вы можете уже сейчас, весит она две сотни мегабайт. Работает на iPhone 5s, 6, 6 Plus. Ну и на старых iPad, а также iPod Touch 6.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)