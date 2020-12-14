Вышла iOS 12.5: для каких телефонов и что нового
И взрослым устройствам тоже повезло.
Друзья помимо iOS 14.3 14 декабря 2020 вышла ещё и iOS 12.5. Вы узнаете: что в ней нового и для кого вообще её выпустили. Поехали!
Итак, никаких визуальных изменений вы не найдёте. Но зато обновите стандарты безопасности и заметите небольшие улучшении в «Здоровье».
Установить можно на немолодые устройства: Айфон 5s/6/6 Plus.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.