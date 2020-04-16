Можно устанавливать.

Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.4.5 для участников программы тестирования. Прошивка вышла спустя сутки после запуска iOS 13.4.5 beta 2 для зарегистрированных разработчиков. Согласно описанию обновления, в нем устранены обнаруженные ранее ошибки и повышена стабильность работы поддерживаемых устройств.

Вышла iOS 13.4.5 beta 1 для всех — что нового

Устранены ошибки, которые были обнаружены в предыдущих версиях iOS 13.

Повышена стабильность работы iOS на всех поддерживаемых устройствах.

Финальная версия iOS 13.4.5 будет выпущена в течение нескольких недель. iOS 13.4.5 станет одним из последних обновлений iOS 13 перед запуском операционной системы нового поколения iOS 14.

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