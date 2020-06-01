Свежая бета!

После запуска финальной версии iOS 13.5.1 компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.5.5 для разработчиков. Согласно описанию прошивки, в обновлении устранены ошибки и проведены работы по увеличению стабильности работы системы.

Вышла iOS 13.5.5 beta 1. Что нового

Исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях.

Повышена стабильность работы.

Аналогичная бета-версия iOS 13.5.5 для участников программы тестирования будет выпущена в ближайшие дни.

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