Вышла iOS 13.5.5 beta 1. Что нового
Свежая бета!
После запуска финальной версии iOS 13.5.1 компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.5.5 для разработчиков. Согласно описанию прошивки, в обновлении устранены ошибки и проведены работы по увеличению стабильности работы системы.
Вышла iOS 13.5.5 beta 1. Что нового
- Исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях.
- Повышена стабильность работы.
Аналогичная бета-версия iOS 13.5.5 для участников программы тестирования будет выпущена в ближайшие дни.
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