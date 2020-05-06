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Вышла iOS 13.5 beta 4 — что нового

6 мая, 2020

Вышла iOS 13.5 beta 4 — что нового

Свежая бета!

Apple выпустила iOS 13.5 beta 4 для зарегистрированных разработчиков. Согласно описанию обновления, в нем устранены обнаруженные ранее ошибки и повышена стабильность работы устройств. Аналогичная бета-версия iOS 13.5 для участников программы тестирования выйдет в течение суток.

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Согласно описанию iOS 13.5 beta 4 в прошивке исправлены обнаружены на ранее ошибки и повышена стабильность. Мы обновим публикацию, если в бета-версии будут найдены другие нововведения.

Финальная версия iOS 13.5 должна выйти в течение следующих нескольких недель.

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