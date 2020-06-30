Свежая бета-версия!

Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.6 для зарегистрированных разработчиков. Новая тестируемая сборка iOS 13.6 была выпущена спустя три недели после выхода iOS 13.6 beta 2. Согласно описанию прошивки, в ней были устранены обнаруженные ранее ошибки и проведены работы по повышению стабильности.

Задержка в запуске новой бета-версии iOS 13.6 была связана с проведением конференции WWDC 2020 и выходом первой тестируемой сборки iOS 14. Apple выпустила iOS 14 beta 1 на прошлой неделе, тем самым не уделив никакого внимания iOS 13.6.

Тем не менее, разработка iOS 13.6 продолжается. Сегодня Apple выпустила третью бета-версию прошивки, в которой произошли технические улучшения. На момент написания публикации о новых функциях в iOS 13.6 beta 3 нет информации.

Apple должна выпустить финальную версию iOS 13.6 в течение нескольких недель. С большой вероятностью iOS 13.6 окажется последним крупным обновлением iOS 13.

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