Вышла iOS 13.6. Что нового

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Apple выпустила финальные версии iOS 13.6 и iPadOS 13.6 для пользователей iPhone и iPad. В прошивках появилась опция автоматической установки обновлений операционной системы, поддержка функции Car Key и были устранены обнаруженные ранее ошибки.

Главным нововведением iOS 13.6 и iPadOS 13.6 стала возможность автоматической установки новых версий операционной системы на iPhone и iPad. Прежде на устройствах Apple имелась возможность автоматической загрузки новых версий ОС. С запуском iOS 13.6 и iPadOS 13.6 на гаджетах Apple станет возможна автоматическая установка заранее загруженных обновлений.

Кроме этого, в iOS 13.6 появилась поддержка функции Car Key. Она позволяет управлять некоторыми функциями поддерживаемых автомобилей при помощи iPhone или Apple Watch. В настоящее время функцию поддерживают некоторые модели автомобилей BMW, выпущенные после 1 июля 2020 года.

В iOS 13.6 и iPadOS 13.6 были исправлены ошибки, обнаруженные в предыдущих версиях ОС. Также Apple повысила стабильность и выполнила работы по оптимизации прошивок.

Все желающие пользователи iPhone и iPad могут установить iOS 13.6 и iPadOS 13.6 в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

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