Вышла iOS 14.0.1 – что нового

Прошивка iOS 14.0.1 вышла 24 сентября 2020, вес прошивки – около пары сотен мегабайт, номер сборки – build 18A393.

Прошивку могут установить все владельцы Айфонов от моделей SE, 6s, 6s+ и выше. Для обновления зайдите в “Настройки” > “Основные” > “Обновление ПО”.

Что нового в iOS 14.0.1

Нового функционала в этой прошивке нет, но она устраняет ошибки предыдущей iOS 14. В iOS 14.0.1 устранены следующие проблемы:

Исправлена ошибка сброса настроек браузера Safari и Почты, которые происходили после перезагрузки iPhone.

Устранена проблема с неработающей камерой для Айфонов 7 и 7+.

Решена проблема, которая приводила к сбоям в подключениях к Wi-Fi.

Ранее не всем почтовым провайдерам доставлялась почта, это пофиксили.

Устранена проблема, которая приводила к отсутствию картинок в приложении Apple News. В России это приложение недоступно.

Тем временем Apple уже работает над iOS 14.2. Для разработчиков ПО Apple доступна первая бета-версия прошивки iOS 14.2. А для всех остальных Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14.2.

Вместе с iOS 14.0.1 Apple также выпустила прошивки, устраняющие ошибки для iPad, Apple Watch и Apple TV, соответственно iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 и tvOS 14.0.1.

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