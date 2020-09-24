Вышла iOS 14.0.1 – что нового
Прошивка iOS 14.0.1 вышла 24 сентября 2020, вес прошивки – около пары сотен мегабайт, номер сборки – build 18A393.
Прошивку могут установить все владельцы Айфонов от моделей SE, 6s, 6s+ и выше. Для обновления зайдите в “Настройки” > “Основные” > “Обновление ПО”.
Что нового в iOS 14.0.1
Нового функционала в этой прошивке нет, но она устраняет ошибки предыдущей iOS 14. В iOS 14.0.1 устранены следующие проблемы:
- Исправлена ошибка сброса настроек браузера Safari и Почты, которые происходили после перезагрузки iPhone.
- Устранена проблема с неработающей камерой для Айфонов 7 и 7+.
- Решена проблема, которая приводила к сбоям в подключениях к Wi-Fi.
- Ранее не всем почтовым провайдерам доставлялась почта, это пофиксили.
- Устранена проблема, которая приводила к отсутствию картинок в приложении Apple News. В России это приложение недоступно.
Тем временем Apple уже работает над iOS 14.2. Для разработчиков ПО Apple доступна первая бета-версия прошивки iOS 14.2. А для всех остальных Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14.2.
Вместе с iOS 14.0.1 Apple также выпустила прошивки, устраняющие ошибки для iPad, Apple Watch и Apple TV, соответственно iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 и tvOS 14.0.1.
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Поставил . Смотрю как работает ))) пока без изменений .