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Вышла iOS 14.2.1: она исправляет ошибки предыдущих сборок

19 Ноя, 2020

Вышла iOS 14.2.1: она исправляет ошибки предыдущих сборок

Ещё одно срочное исправление ошибок.

19 ноября 2020 Apple начала раздачу новой версии iOS – 14.2.1. Что в ней нового и каким моделям доступна?

iOS 14.2.1

Главное – это исправления очень серьёзных ошибок:

  • Ошибка экрана блокировки, при которой невозможно разблокировать iPhone 12 Mini.
  • Проблемы с SMS/MMS у всей 12-ой линейки Айфонов.
  • Неполадки с динамиком при разговоре.

Также сообщается об устранении и других багов, но более мелких.

Установить iOS 14.2.1 себе могут только обладатели iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Скачать можно так: «Настройки» → «Основные»  «Обновление ПО».

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