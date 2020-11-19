Вышла iOS 14.2.1: она исправляет ошибки предыдущих сборок

Ещё одно срочное исправление ошибок.



19 ноября 2020 Apple начала раздачу новой версии iOS – 14.2.1. Что в ней нового и каким моделям доступна?

Главное – это исправления очень серьёзных ошибок:

Ошибка экрана блокировки, при которой невозможно разблокировать iPhone 12 Mini.

Проблемы с SMS/MMS у всей 12-ой линейки Айфонов.

Неполадки с динамиком при разговоре.

Также сообщается об устранении и других багов, но более мелких.

Установить iOS 14.2.1 себе могут только обладатели iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Скачать можно так: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

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