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Вышла iOS 14.2 beta 2 для разработчиков

29 Сен, 2020

Вышла iOS 14.2 beta 2 для разработчиков

29 сентября Apple выпустила 2-ю бету iOS 14.2 с номером билда 18B5061e.

В прошивке нет новых функций по сравнению с iOS 14.2 beta 1.

iOS 14.2 beta 2

Напомним, что главным отличием iOS 14.2 от  прошивки iOS 14 является возможность добавить приложение Shazam для распознавания музыки в Пункт Управления.

Если вы не разработчик, но тоже хотите установить iOS 14.2, то для вас есть публичная бета iOS 14.2.

Также сегодня вышла iPadOS 14.2 beta 2.

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