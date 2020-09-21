Вышла iOS 14.2 бета для всех – что нового

Не все успели установить iOS 14, а следующая iOS 14.2 уже на подходе.

Первая публичная бета-версия iOS 14.2 “для всех” вышла 21 сентября 2020. Установить могут все владельцы Айфонов от версии SE, 6s, 6s+ и выше (как – в самом низу статьи).

Что нового в iOS 14.2

Приложение для распознавания музыки “Shazam” можно добавить в “Пункт Управления”

Новый дизайн проигрывателя музыки в “Пункте Управления” при заблокированном Айфоне.

Новая функция обнаружения людей в приложении “Лупа” для слабовидящих.

Обновился дизайн иконки Watch.

Более подробно о нововведениях в iOS 14.2 читайте в теме про iOS 14.2 beta 1.

Также iOS 14 от версии к версии хорошеет, становится стабильнее. Кажется, что Apple устранили в ней все видимые недочеты. Размер прошивки – 2 Гб (плюс/минус в зависимости от модели Айфона). Сборка первой публичной беты iOS 14.2 – build 18B5052h.

Какие Айфоны поддерживают iOS 14.2

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Как установить iOS 14.2 прямо сейчас

Установить публичную бета-версию iOS 14.2 может каждый владелец Айфона. Как это сделать мы рассказали вот здесь. В данный момент эта публичная прошивка стабильная и работает без видимых проблем.

Дата выхода iOS 14.2

Выход прошивки iOS 14.2 может произойти в октябре во время или вскоре после презентации новых Айфонов. По слухам, это может произойти 6-го октября 2020.

А где прошивка iOS 14.1?

Возможно, она существует и вскоре состоится её выход. Скорее всего iOS 14.1 уже не нуждается в бета-тестировании так как не содержит новых функций по сравнению с iOS 14.0, но исправляет все огрехи предыдущей. Можно даже предположить, что новые iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max поступят в продажу именно с iOS 14.1 на борту.

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