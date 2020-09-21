Вышла iOS 14.2 бета для всех – что нового
Не все успели установить iOS 14, а следующая iOS 14.2 уже на подходе.
Первая публичная бета-версия iOS 14.2 “для всех” вышла 21 сентября 2020. Установить могут все владельцы Айфонов от версии SE, 6s, 6s+ и выше (как – в самом низу статьи).
Что нового в iOS 14.2
- Приложение для распознавания музыки “Shazam” можно добавить в “Пункт Управления”
- Новый дизайн проигрывателя музыки в “Пункте Управления” при заблокированном Айфоне.
- Новая функция обнаружения людей в приложении “Лупа” для слабовидящих.
- Обновился дизайн иконки Watch.
Более подробно о нововведениях в iOS 14.2 читайте в теме про iOS 14.2 beta 1.
Также iOS 14 от версии к версии хорошеет, становится стабильнее. Кажется, что Apple устранили в ней все видимые недочеты. Размер прошивки – 2 Гб (плюс/минус в зависимости от модели Айфона). Сборка первой публичной беты iOS 14.2 – build 18B5052h.
Какие Айфоны поддерживают iOS 14.2
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
Как установить iOS 14.2 прямо сейчас
Установить публичную бета-версию iOS 14.2 может каждый владелец Айфона. Как это сделать мы рассказали вот здесь. В данный момент эта публичная прошивка стабильная и работает без видимых проблем.
Дата выхода iOS 14.2
Выход прошивки iOS 14.2 может произойти в октябре во время или вскоре после презентации новых Айфонов. По слухам, это может произойти 6-го октября 2020.
А где прошивка iOS 14.1?
Возможно, она существует и вскоре состоится её выход. Скорее всего iOS 14.1 уже не нуждается в бета-тестировании так как не содержит новых функций по сравнению с iOS 14.0, но исправляет все огрехи предыдущей. Можно даже предположить, что новые iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max поступят в продажу именно с iOS 14.1 на борту.
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