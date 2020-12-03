Вышла iOS 14.3 Бета 3: что нового и как установить

Ждать осталось немного.



02 декабря 2020 вышла уже 3-я Бета-версия iOS 14.3. Ещё немного и новую ОС сможет установить себе каждый. Подробности в нашем материале. Поехали!

Почему все ждут новую iOS 14.3? Потому что в ней есть поддержка новых наушников – AirPods Studio. Которые должны скоро представить официально. Также в новой ОС присутствует поддержка AirTag – это специальные метки для отслеживания чемоданов и другого. Ещё эту прошивку ждут обладатели Apple Watch, потому что вместе с iOS 14.3 выйдет и watchOS 7.2. А в ней будет усовершенствованное определение кардио-тренировок.

Помимо этих нововведений, есть и другие:

Новые функции в «Здоровье» для женщин.

Для обладателей новых iPhone Pro и 12 Pro Max появится поддержка ProRAW. Кстати, вот интересный материал о том, что такое ProRAW на самом деле. Ещё у нас вышла инструкция, как включить режим съёмки в ProRAW.

Поддержка контроллеров от PS5 и Luna от Амазон.

Появилась возможность выбрать новый поисковик в Сафари – Ecosia.

Ещё исправили большое количество ошибок предыдущих версий ОС.

Новая прошивка весит около 200 МБ в зависимости от модели. Установить можно на Айфоны, начиная с 6S/6S Plus и SE 1-ого поколения. Стабильная версия появится в начале декабря 2020.

Как установить, вы и сами знаете: «Основные» → «Обновление ПО».

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