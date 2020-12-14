Вышла iOS 14.3: что нового, какие ошибки, стоит ли устанавливать

Наконец-то.

Всем привет, сегодня Apple начала раздачу финальных версий своих последних прошивок, в том числе и iOS 14.3. В этой статье вы узнаете: что нового, какие ошибки исчезли и нужно ли вообще ставить. Поехали!

Начнём с ошибок, их было очень много. Не прост же так выпускается столько обновлений подряд. Но Apple молодцы и действительно меняют ситуацию. Что исправили: проблему с уведомлениями, проблему с жором батарейки и другие.

Что нового в 14.3:

Музыку теперь можно слушать через AirPods Max.

Фотографы и любители будут радоваться ProRAW . А вот наша статья о том, что это вообще за RAW и придумали его Apple или нет. Включить его можно так .

. А вот наша статья о том, что это вообще за RAW и придумали его Apple или нет. Включить его можно . Fitness+ работает как раз, если вы поставите эту прошивку на свой Айфон.

работает как раз, если вы поставите эту прошивку на свой Айфон. Добавили новый поисковик по умолчанию – Экосиа.

по умолчанию – Экосиа. Теперь можно поиграть при помощи двойников от PS5 и Luna (от Амазон).

и (от Амазон). Без этой прошивки вы не поставите watchOS 7.2 .

. В « Здоровье » есть небольшие изменения.

» есть небольшие изменения. Ещё в прошивке есть упоминание о метках AirTags, но их пока не анонсировали.

Прошивка весит около 4,5 ГБ или 600-700 МБ, если обновляйтесь после 14.2-14.2.1 в зависимости от модели.

Стоит ли скачивать? Стоит, ведь помимо новых функций, которые вам могут быть и не нужны, исправили ошибки. Да и вообще разработчики лишний раз уделили внимание заряду вашего iPhone.

Для каких моделей предусмотрена: все Айфоны, начиная с 6S/6SPlus и SE 1-го поколения.

Я уверен, что вы знаете, но скажу на всякий случай: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Кстати, вышли ведь ещё и watchOS 7.2 и macOS 11.1. А ещё вышла iOS 12.5 для более взрослых устройств. Все подробности внутри.

Всем лайк!

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