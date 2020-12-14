Вышла iOS 14.3: что нового, какие ошибки, стоит ли устанавливать
Наконец-то.
Всем привет, сегодня Apple начала раздачу финальных версий своих последних прошивок, в том числе и iOS 14.3. В этой статье вы узнаете: что нового, какие ошибки исчезли и нужно ли вообще ставить. Поехали!
Начнём с ошибок, их было очень много. Не прост же так выпускается столько обновлений подряд. Но Apple молодцы и действительно меняют ситуацию. Что исправили: проблему с уведомлениями, проблему с жором батарейки и другие.
Что нового в 14.3:
- Музыку теперь можно слушать через AirPods Max.
- Фотографы и любители будут радоваться ProRAW. А вот наша статья о том, что это вообще за RAW и придумали его Apple или нет. Включить его можно так.
- Fitness+ работает как раз, если вы поставите эту прошивку на свой Айфон.
- Добавили новый поисковик по умолчанию – Экосиа.
- Теперь можно поиграть при помощи двойников от PS5 и Luna (от Амазон).
- Без этой прошивки вы не поставите watchOS 7.2.
- В «Здоровье» есть небольшие изменения.
- Ещё в прошивке есть упоминание о метках AirTags, но их пока не анонсировали.
Прошивка весит около 4,5 ГБ или 600-700 МБ, если обновляйтесь после 14.2-14.2.1 в зависимости от модели.
Стоит ли скачивать? Стоит, ведь помимо новых функций, которые вам могут быть и не нужны, исправили ошибки. Да и вообще разработчики лишний раз уделили внимание заряду вашего iPhone.
Для каких моделей предусмотрена: все Айфоны, начиная с 6S/6SPlus и SE 1-го поколения.
Я уверен, что вы знаете, но скажу на всякий случай: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
Кстати, вышли ведь ещё и watchOS 7.2 и macOS 11.1. А ещё вышла iOS 12.5 для более взрослых устройств. Все подробности внутри.
Всем лайк!
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