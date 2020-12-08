Вышла iOS 14.3 Release Candidate: что в ней нового и нужно ли устанавливать

Предрелизный выпуск.



8 декабря 2020 Apple представила свои новые AirPods Max, а после презентации порадовала нас новыми прошивками. В этой статье вы узнаете, что нового в iOS 14.3 RC и стоит ли вообще её устанавливать. Поехали!

Самое главное:

Исправление огромного количества багов и ошибок. Исправили проблемы с быстрой потерей энергии на 14.2.

Новейшие Apple AirPods Max поддерживаются в этой прошивке.

AirTags тоже становятся доступны с этой прошивкой.

Обладатели 12-х Айфонов с приставками Pro и Pro Max будут радоваться поддержке формата ProRAW. Включить вот так.

В списке поисковиков появился новый – Ecosia.

Ещё можно поиграть на iPhone с помощью джойстиков от PS5 и Luna от Амазон.

Поддержка Fitness+.

Без этой прошивки вы не сможете установить новую watchOS 7.2. (Пока тоже бету, естественно).

Новая прошивка весит около 4-4,5 ГБ в зависимости от модели вашего iPhone.

Как поставить вы скорее всего знаете, но всё же: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

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