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Вышла iOS 14.3 Release Candidate: что в ней нового и нужно ли устанавливать

8 Дек, 2020

Вышла iOS 14.3 Release Candidate: что в ней нового и нужно ли устанавливать

Предрелизный выпуск.

8 декабря 2020 Apple представила свои новые AirPods Max, а после презентации порадовала нас новыми прошивками. В этой статье вы узнаете, что нового в iOS 14.3 RC и стоит ли вообще её устанавливать. Поехали!

iOS 14.3 Beta 1

 

Самое главное:

  • Исправление огромного количества багов и ошибок. Исправили проблемы с быстрой потерей энергии на 14.2.
  • Новейшие Apple AirPods Max поддерживаются в этой прошивке.

iOS 14.3

  • AirTags тоже становятся доступны с этой прошивкой.
  • Обладатели 12-х Айфонов с приставками Pro и Pro Max будут радоваться поддержке формата ProRAW. Включить вот так.
  • В списке поисковиков появился новый – Ecosia.
  • Ещё можно поиграть на iPhone с помощью джойстиков от PS5 и Luna от Амазон.
  • Поддержка Fitness+.
  • Без этой прошивки вы не сможете установить новую watchOS 7.2. (Пока тоже бету, естественно).

iOS 14.3 RC

Новая прошивка весит около 4-4,5 ГБ в зависимости от модели вашего iPhone.

Как поставить вы скорее всего знаете, но всё же: «Настройки» → «Основные»  «Обновление ПО».

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