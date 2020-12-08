Вышла iOS 14.3 Release Candidate: что в ней нового и нужно ли устанавливать
Предрелизный выпуск.
8 декабря 2020 Apple представила свои новые AirPods Max, а после презентации порадовала нас новыми прошивками. В этой статье вы узнаете, что нового в iOS 14.3 RC и стоит ли вообще её устанавливать. Поехали!
Самое главное:
- Исправление огромного количества багов и ошибок. Исправили проблемы с быстрой потерей энергии на 14.2.
- Новейшие Apple AirPods Max поддерживаются в этой прошивке.
- AirTags тоже становятся доступны с этой прошивкой.
- Обладатели 12-х Айфонов с приставками Pro и Pro Max будут радоваться поддержке формата ProRAW. Включить вот так.
- В списке поисковиков появился новый – Ecosia.
- Ещё можно поиграть на iPhone с помощью джойстиков от PS5 и Luna от Амазон.
- Поддержка Fitness+.
- Без этой прошивки вы не сможете установить новую watchOS 7.2. (Пока тоже бету, естественно).
Новая прошивка весит около 4-4,5 ГБ в зависимости от модели вашего iPhone.
Как поставить вы скорее всего знаете, но всё же: «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
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