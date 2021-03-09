Вышла iOS 14.4.1. Стоит поставить каждому

Исправлена серьезная ошибка.

Внезапно – без тестирования – Apple выпустила iOS 14.4.1. Обновление доступно для всех и рекомендуется к срочной установке.

Зачем спешить? В iOS 14.4.1 исправлен опасный баг. Ошибка содержится в браузерном движке WebKit.

Уязвимость позволяет злоумышленникам запускать вредоносный код в Safari. Не самая лучшая реклама безопасности гаджетов Apple.

Впрочем, компания оперативно устранила угрозу. Установите iOS 14.4.1 и никаких проблем не будет.

Апдейт имеет номер 18D61 и весит около 130 МБ. Скачать можно “по воздуху”. Также в наличии версия для iPad – iPadOS 14.4.1.

Источник: cultofmac.com

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