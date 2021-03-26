Вышла iOS 14.4.2 и еще iOS 12.5.2 – что нового, стоит ли обновляться

Всем рекомендуем обновиться!

Неожиданно для всех 26 марта Apple выпустила прошивку iOS 14.4.2 для всех Айфонов, поддерживающих iOS 14 и еще прошивку iOS 12.5.2 для старых Айфонов 5s, 6. Прошивку iOS 12.5.2 также поддерживают iPad mini 3, iPad Air 1-го поколения и iPod touch 6.

Что нового в iOS 14.4.2 и в iOS 12.5.2

Никакого нового функционала обе прошивки в себе не несут, но закрывают дыры в безопасности мобильной операционной системы iOS. В связи с этим всем рекомендуем обновиться от владельцев iPhone 5s до владельцев iPhone 12 Pro Max.

Для обновления прошивки зайдите в Настройки > Основные > Обновление ПО, когда Айфон будет ловить устойчивый Wi-Fi и убедитесь, что зарядка в это время более 50%. А еще лучше подключить на время обновления Айфон к сети. И не забудьте перед обновлением на iOS 14.4.2 или iOS 12.5.2 сделать резервное копирование Айфона. Ну, так – на всякий случай!

Всем быстрого и успешного обновления!

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