Вышла iOS 14.4: что нового, для каких Айфонов и стоит ли устанавливать

Новые фишки подоспели.



26 января 2021 вышла стабильная iOS 14.4. В этой статье вы узнаете: какие изменения, для каких iPhone и другое. Поехали!

Визуальных изменений нет, всё уже было показано в iOS 14, так что обрадовать нечем.

Но зато есть несколько программных фишек:

Уведомление о неоригинальном модуле камеры. По аналогии с неоригинальным АКБ. Полезно при ремонте в непроверенном сервисе или при покупки Айфона с рук.

Данные для показа рекламы теперь собираются после уведомления и часто требуют разрешения.

Если бы в России продавали HomePod Mini, то вам вам бы понравился виброотклик.

Теперь можно считывать более мелкие QR-коды.

В Локаторе можно будет найти ещё и другие устройства, но только при помощи Блютуз.

Помимо всего этого проведена работа по устранению багов и ошибок. Ещё подтянули безопасность, но с ней и так проблем не возникало.

Кстати, ещё вышли стабильные watchOS 7.3 и macOS 11.2.

Для каких моделей? Все iPhone, которые поддерживают обычную iOS 14: 6S/6S Plus/SE 1Gen и более свежие смарты.

Стоит ли устанавливать? Как всегда, лучше немного подождать. Чтобы вылезли все ошибки, а потом можно и самим накатить. Но в этой версии багов быть уже не должно. Всем лайк!

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