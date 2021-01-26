Вышла iOS 14.4: что нового, для каких Айфонов и стоит ли устанавливать
Новые фишки подоспели.
26 января 2021 вышла стабильная iOS 14.4. В этой статье вы узнаете: какие изменения, для каких iPhone и другое. Поехали!
Визуальных изменений нет, всё уже было показано в iOS 14, так что обрадовать нечем.
Но зато есть несколько программных фишек:
- Уведомление о неоригинальном модуле камеры. По аналогии с неоригинальным АКБ. Полезно при ремонте в непроверенном сервисе или при покупки Айфона с рук.
- Данные для показа рекламы теперь собираются после уведомления и часто требуют разрешения.
- Если бы в России продавали HomePod Mini, то вам вам бы понравился виброотклик.
- Теперь можно считывать более мелкие QR-коды.
- В Локаторе можно будет найти ещё и другие устройства, но только при помощи Блютуз.
Помимо всего этого проведена работа по устранению багов и ошибок. Ещё подтянули безопасность, но с ней и так проблем не возникало.
Кстати, ещё вышли стабильные watchOS 7.3 и macOS 11.2.
Для каких моделей? Все iPhone, которые поддерживают обычную iOS 14: 6S/6S Plus/SE 1Gen и более свежие смарты.
Стоит ли устанавливать? Как всегда, лучше немного подождать. Чтобы вылезли все ошибки, а потом можно и самим накатить. Но в этой версии багов быть уже не должно. Всем лайк!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.