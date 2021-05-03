Вышла iOS 14.5.1 — что нового?

Обновление iOS 14.5.

Сегодня компания Apple представила первое обновление iOS 14.5. Номер сборки iOS 14.5.1 — 18E212. Есть что-то новое? Да!

Что? Исправлен баг, из-за которого некоторые пользователи не могли выключить/включить режим слежки со стороны приложений. На это, к слову, жаловались некоторые наши читатели в группе «Блохи» в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь этот проблемы нет. Что-то еще? Вроде бы нет, больше никаких нововведений нет.

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