Вышла iOS 14.5.1 — что нового?
Обновление iOS 14.5.
Сегодня компания Apple представила первое обновление iOS 14.5. Номер сборки iOS 14.5.1 — 18E212. Есть что-то новое? Да!
Что? Исправлен баг, из-за которого некоторые пользователи не могли выключить/включить режим слежки со стороны приложений. На это, к слову, жаловались некоторые наши читатели в группе «Блохи» в социальной сети «ВКонтакте».
Теперь этот проблемы нет. Что-то еще? Вроде бы нет, больше никаких нововведений нет.
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